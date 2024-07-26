Які долари дійсні в Україні
Згідно з постановою НБУ, в Україні немає жодних обмежень щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. Це стосується й долара США.
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Тобто усі американські долари випущені з 1914 року дійсні в Україні й придатні для обміну. Ба більше, Федеральна резервна система США не вводила ніяких обмежень стосовно проведення будь-яких розрахунків з такими банкнотами.
Водночас банки та обмінники в Україні можуть не приймати для обміну значно зношені/пошкодженні банкноти. У Нацбанку виділили ключові ознаки таких купюр. Також регулятор підмітив, що існує лише три види банкнот іноземної валюти:
- Справжні;
- Значно зношені/ пошкоджені;
- Фальшиві.
Нагадаємо, що в Україні більше немає такого визначення, як "незначного зношення банкнот іноземної валюти. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України.