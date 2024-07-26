Які долари дійсні в Україні

Згідно з постановою НБУ, в Україні немає жодних обмежень щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. Це стосується й долара США.

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Тобто усі американські долари випущені з 1914 року дійсні в Україні й придатні для обміну. Ба більше, Федеральна резервна система США не вводила ніяких обмежень стосовно проведення будь-яких розрахунків з такими банкнотами.

До теми! Загалом політика уряду США передбачає, що банкноти Федерального резерву всіх зразків залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів, незалежно від того, коли вони були випущені. Йдеться про усі номінали банкнот, які були випущені з 1914 року, інформує US Currency Education Program.

Водночас банки та обмінники в Україні можуть не приймати для обміну значно зношені/пошкодженні банкноти. У Нацбанку виділили ключові ознаки таких купюр. Також регулятор підмітив, що існує лише три види банкнот іноземної валюти:

Справжні;

Значно зношені/ пошкоджені;

Фальшиві.

Нагадаємо, що в Україні більше немає такого визначення, як "незначного зношення банкнот іноземної валюти. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України.