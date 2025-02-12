Какие доллары реально обменять без проблем: правила, которые помогут каждому

Доллар – это одна из самых популярных иностранных валют в Украине. Однако периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары реально обменять.

Правила обмена долларов

Обмен иностранных валют в Украине – это процесс с четкими правилами и требованиями. Чаще всего речь идет о том, какие доллары можно обменять, а какие – нет, пишет 24 Канал.

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Прежде всего в НБУ отметили, что банки и пункты обмена обязаны принимать все банкноты долларов, которые прошли проверку. Действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Также стоит помнить о таких правилах обмена валюты:

Банки и небанковские учреждения не имеют право отказывать в обмене банкнот, которые соответствуют образцам центрального банка США.

Запрещено ограничивать обмен по номиналу и годом эмиссии банкнот, которые являются законным платежным средством.

Тогда как операции инкассо осуществляются с банкнотами, которые имеют признаки значительного износа или повреждения.

К теме! По состоянию на 12 февраля НБУ установил курс доллара на уровне 41,66 гривны. Тогда как средний курс доллара в банках Украины колеблется на уровне 41,5 гривны (покупка) – 42,10 гривны (продажа), по данным "Минфина".

Напомним, в 2023 году Национальный банк Украины ввел более жесткие требования к операциям с обменом валюты в Украине. Таким образом, регулятор пытался преодолеть всплеск ажиотажа и спекуляций на валютном рынке. Например, НБУ запретил устанавливать ограничения или установление дополнительных комиссий в зависимости от номинала и года выпуска купюр. Именно на такие "требования" массово жаловались потребители.