Правила обміну доларів

Обмін іноземних валют в Україні – це процес з чіткими правилами та вимогами. Найчастіше йдеться про те, які долари можна обміняти, а які – ні, пише 24 Канал.

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Перш за все в НБУ наголосили, що банки та пункти обміну зобов'язані приймати усі банкноти доларів, які пройшли перевірку. Дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Також варто пам'ятати про такі правила обміну валюти:

Банки та небанківські установи не мають право відмовляти в обміні банкнот, які відповідають зразкам центрального банку США.

Заборонено обмежувати обмін за номіналом та роком емісії банкнот, які є законним платіжним засобом.

Тоді як операції інкасо здійснюються з банкнотами, які мають ознаки значного зношення або пошкодження.

До теми! Станом на 12 лютого НБУ встановив курс долара на рівні 41,66 гривні. Тоді як середній курс долара в банках України коливається на рівні 41,5 гривні (купівля) – 42,10 гривні (продаж), за даними "Мінфіну".

Нагадаємо, у 2023 році Національний банк України запровадив більш жорсткі вимоги до операцій з обміном валюти в України. Таким чином, регулятор намагався подолати сплеск ажіотажу та спекуляцій на валютному ринку. Для прикладу, НБУ заборонив встановлювати обмеження чи встановлення додаткових комісій залежно від номіналу та року випуску купюр. Саме на такі "вимоги" масово скаржилися споживачі.