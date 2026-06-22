С этой банкнотой евро нужно быть предельно осторожным: её выводят из обращения

Банкнота номиналом 500 евро выводится из обращения. Это решение было принято ещё в 2019 году. В то же время пока такую купюру ещё можно использовать.

Разрешено ли обменивать 500 евро в 2026 году?

500 евро в настоящее время разрешено обменивать. Более того, ею можно свободно расплачиваться, сообщает Европейский центральный банк.

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Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменена в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– указал регулятор.

В настоящее время банкноты номиналом 500 евро встречаются довольно редко. В частности, потому что эта банкнота входила именно в первую серию евро. Напомним, она вошла в обращение 1 января 2002 года. Во второй серии евро этот номинал банкноты отсутствовал.

Вывести из обращения 500 евро решили именно из-за того, что эти купюры часто подделывали. К тому же их использовали в мошеннических целях.

Что нужно знать об обмене евро?

При обмене евро чрезвычайно важно состояние банкнот. Если купюры имеют признаки значительного износа, их сдают на инкассо. Эта процедура осуществляется с комиссией.

А вот банкноты с небольшими повреждениями обмениваются, как и всегда. Никаких комиссий за незначительный износ нет.