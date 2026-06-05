НБУ все объяснил: какого года доллары недействительны сейчас
Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Документов или постановлений, указывающих на обратное, пока нет. Почему могут возникнуть проблемы с обменом долларовых купюр, читайте дальше.
Почему проблематично обменять старые купюры?
"Старыми" обычно называют банкноты 1996, 2003 и 2006 годов, указывает Unex Bank.
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Проверить такие купюры сложнее. Учреждение просто может не иметь для этого возможностей.
Чтобы гарантированно осуществить обмен, стоит обратиться в банки. Они, обычно, тщательно соблюдают требования НБУ по проведению валютных операций.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– указывает НБУ.
Заметим, как указывает регулятор, на результат обмена банкнот влияет именно их состояние. То есть степень поврежденности:
- купюры с признаками незначительного износа свободно обмениваются;
- а значительно изношенные банкноты отдаются на инкассо.
Важно! Понятие "незначительно изношенная банкнота" было отменено еще в 2023 году. Таким образом регулятор стремился уменьшить влияние человеческого фактора на результат обмена купюр.
Как работает процедура инкассо?
Инкассо это более сложная процедура обмена. Вы передаете банкноту в банк, а он передает средства иностранному банку-корреспонденту. Уже после этого происходит обмен. Также проводится инкассо и через обменники. Речь идет об учреждениях, имеющих специальные договоры с украинскими банками.
При инкассо взимается комиссия. То есть, в результате такого обмена вы получите меньшую сумму. Тарифы на проведение этой процедуры должны быть размещены так, чтобы клиент мог с ними предварительно ознакомиться.
Инкассо это довольно длительная во времени процедура. В частности, сейчас, когда усложнены логистические цепи именно из-за войны.