На это есть весь следующий год: власти разрешили украинцам продать замороженные рубли
Источник:Интерфакс-Украина
Верховная Рада внесла правку в принятый в среду Закон "О совершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг" №9422. Украинцам предоставили возможность продать рубли, которые с 24 февраля 2022 года были заморожены.
Украинцы могут продать рубли
Обменять деньги можно до 31 декабря 2024 только один раз. Речь идет именно о "замороженных" средствах, которые находятся на банковских счетах.
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В ходе подготовки закона ко второму чтению проведены консультации с Национальным банком. Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, заблокированных. Мы позволяем единовременно их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов.
Рубли можно будет продать только через нероссийские и неподсанкционные банки. Кстати, под действие этого закона также попали белорусские рубли.Напомним! За данным "Минфина" В настоящее время курс купли-продажи рубля по отношению к гривне составляет 30 – 45 копеек.
Главные изменения на рынке валют 22 ноября
22 ноября Индекс доллара США вернулся к росту. Таким образом котировки выросло на 0,13% вплоть до 103,69. Вместо этого диапазон колебаний был на уровне от 103,48 до 103,92.
За 12 месяцев Индекс доллара США изменился так:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,99.
- А вот самые слабые позиции в год он продемонстрировал на уровне 99,58.