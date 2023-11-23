Украинцы могут продать рубли

Обменять деньги можно до 31 декабря 2024 только один раз. Речь идет именно о "замороженных" средствах, которые находятся на банковских счетах.

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Андрей Мотовиловец Народный депутат В ходе подготовки закона ко второму чтению проведены консультации с Национальным банком. Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, заблокированных. Мы позволяем единовременно их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов.

Рубли можно будет продать только через нероссийские и неподсанкционные банки. Кстати, под действие этого закона также попали белорусские рубли.

Напомним! За данным "Минфина" В настоящее время курс купли-продажи рубля по отношению к гривне составляет 30 – 45 копеек.

Главные изменения на рынке валют 22 ноября

22 ноября Индекс доллара США вернулся к росту. Таким образом котировки выросло на 0,13% вплоть до 103,69. Вместо этого диапазон колебаний был на уровне от 103,48 до 103,92.

За 12 месяцев Индекс доллара США изменился так: