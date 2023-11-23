Українці можуть продати рублі

Обміняти гроші можна до 31 грудня 2024 року лише один раз. Мовиться саме про "заморожені" кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Читайте також Боротьба Безоса та Маска за космос триває: як на амбіціях мільярдерів може заробити кожен

Андрій Мотовиловець Народний депутат Під час підготовки закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблокованих. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні та направити ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків.

Рублі можна буде продати лише через неросійські й непідсанкційні банки. До слова, під дію цього закону також потрапили білоруські рублі.

Нагадаємо! За даними "Мінфіну" нині курс купівлі-продажу рубля до гривні становить 30 – 45 копійок.

Головні зміни на ринку валют 22 листопада

22 листопада Індекс долара США повернувся до зростання. Таким чином котирування зросло на 0,13% аж до 103,69. Натомість діапазон коливання був на рівні від 103,48 до 103,92.

За 12 місяців Індекс долара США змінився так: