Гривны на злотые: какую сумму украинские беженцы обменяли в Польше с начала войны

Более 100 тысяч украинских беженцев обменяли 730 миллионов гривен на злотых в отделениях Bank Polski. Об этом свидетельствуют данные Bank Polski.

Какую сумму украинцы обменяли на злотые

С 25 марта по 9 сентября украинские беженцы в Польше обменяли в отделениях Bank Polski 728 миллионов гривен на 98 миллионов злотых. Стоимость средней сделки обмена составила 7 тысяч гривен, при лимите 10 тысяч гривен.

Читайте также Новый протокол Ethereum: что это значит для мира криптовалют

Все обмененные гривны были переведены Bank Polski в региональные отделения Национального банка Польши, а затем проданы в Нацбанк по тому же курсу.

В центробанке Польши уточнили, что 28 сентября Bank Polski окончательно рассчитался с Национальным банком Украины по заключенному 18 марта соглашению об обмене украинской гривны на польский злотый для украинских беженцев.