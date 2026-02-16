Можно ли продать дорого 100 долларов 1996 года

Сейчас действующими считаются все доллары выпущенные после 1914 года. То есть, их можно свободно обменивать. Речь идет, в частности, и о купюрах 1996 года.

По какому курсу обмениваются доллары 1996 года?

Постановлений, указывающих, что доллары, выпущенные после 1914 года, недействительны пока не существует, сообщает US Currency Education Program.

100 долларов 1996 года обмениваются по действующему курсу. Исключением являются банкноты, которые имеют определенные особенности и могут заинтересовать коллекционеров.

В то же время при обмене следует учитывать состояние купюры. В 2026 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная банкнота". То есть, купюра, которая имеет небольшие повреждения, подлежит свободному обмену.

Важно! Регулятор внедрил эти изменения, чтобы исключить влияние человеческого фактора на проверку банкноты.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– указывает НБУ.

Другое дело, если банкноты имеют признаки значительного износа. Такие купюры отдают на инкассо, то есть:

вы передаете банкноту в банк;

а банк передает эту купюру банку-корреспонденту;

и уже он проводит обмен.

Заметим, что инкассо происходит по тарифам финучреждения. Это своеобразная комиссия.

Что еще важно знать о валюте сейчас?