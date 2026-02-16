Чи можна продати дорого 100 доларів 1996 року

Наразі чинними вважаються всі долари випущені після 1914 року. Тобто, їх можна вільно обмінювати. Йдеться, зокрема, і про купюри 1996 року.

За яким курсом обмінюються долари 1996 року?

Постанов, які вказують, що долари, випущені після 1914 року, недійсні наразі не існує, повідомляє US Currency Education Program.

100 доларів 1996 року обмінюються за чинним курсом. Виключенням є банкноти, що мають певні особливості та можуть зацікавити колекціонерів.

Водночас при обміні варто враховувати стан купюрии. У 2026 році НБУ скасував поняття"незначно зношена банкнота". Тобто, купюра, яка має невеликі пошкодження, підлягає вільному обміну.

Важливо! Регулятор впровадив ці зміни, аби виключити вплив людського фактора на перевірку банкноти.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– вказує НБУ.

Інша справа, якщо банкноти мають ознаки значного зношення. Такі купюри віддають на інкасо, себто:

ви передаєте банкноту в банк;

а банк передає цю купюру банку-кореспонденту;

і уже він проводить обмін.

Зауважимо, що інкасо відбувається за тарифами фінустанови. Це своєрідна комісія.

Що ще важливо знати про валюту зараз?