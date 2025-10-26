Можно ли обменять доллары 1996 года в 2025

Действующими считаются доллары, выпущенные после 1914 года. Речь идет о банкнотах, которые находятся в обращении.

Можно ли обменять старые доллары?

Банки и финансовые учреждения обязаны принимать все доллары, которые прошли проверку. То есть в первую очередь роль играет не год выпуска, а состояние и оригинальность банкноты, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! Некоторые финучреждения могут сообщить о невозможности обмена вашей банкноты, если у них нет соответствующего оборудования для проверки.

Ранее существовало понятие незначительно изношенные банкноты. Однако в 2023 году это определение отменили. Как отмечает НБУ, таким образом при идентификации купюр стремились исключить "человеческий фактор".

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

А вот со значительно изношенными банкнотами ситуация сложнее. Их можно обменять через процедуру инкассо по тарифам финучреждения.

Обратите внимание! При процедуре инкассо, ваш банк передает банку-корреспонденту значительно изношенные банкноты для обмена.

Что нужно знать о долларах сейчас?