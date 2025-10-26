Чи можна обміняти долари 1996 року у 2025

Чинними вважаються долари, випущені після 1914 року. Йдеться про банкноти, які перебувають в обігу.

Чи можна обміняти старі долари?

Банки та фінансові установи зобов'язані приймати усі долари, які пройшли перевірку. Себто в першу чергу роль грає не рік випуску, а стан та оригінальність банкноти, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти

Зауважте! Деякі фінустанови можуть повідомити про неможливість обміну вашої банкноти, якщо у них немає відповідного обладнання для перевірки.

Раніше існувало поняття незначно зношені банкноти. Проте у 2023 році це визначення скасували. Як зазначає НБУ, таким чином при ідентифікації купюр прагнули виключити "людський фактор".

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголошує НБУ.

А от зі значно зношеними банкнотами ситуація складніша. Їх можна обміняти через процедуру інкасо за тарифами фінустанови.

Зверніть увагу! При процедурі інкасо, ваш банк передає банку-кореспонденту значно зношені банкноти для обімну.

Що потрібно знати про долари зараз?