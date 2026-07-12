Можно ли обменивать доллары 2003 года выпуска

У украинцев могут возникнуть вопросы относительно возможности обмена некоторых долларов. Это может касаться купюр, которым на сегодняшний день 20 или даже более лет.

Что известно об обмене долларов 2003 года

В Национальном банке Украины отмечается, что регулятор не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой. Это также касается обмена долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее.

Подчеркивается, что уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения в отношении номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

В частности, это касается и проведения операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшимися Федеральной резервной системой с 1914 года по настоящее время,

– говорится в сообщении.

Когда же Соединенные Штаты выпускают новые банкноты, старые не изымаются из обращения и не теряют своей стоимости. Об этом сообщили в Министерстве финансов США (U.S. Department of the Treasury).

То есть старые купюры по-прежнему находятся в обращении – наряду с новыми банкнотами. Они и в дальнейшем останутся законным платежным средством, которое легко можно обменять.

Что еще нужно знать о старых долларах

Валюта, имеющая незначительные повреждения, может и в дальнейшем обмениваться. Обмен осуществляется по установленному курсу того или иного учреждения, где будет проводиться такая операция.

А банкноты, имеющие признаки значительного износа, подлежат процедуре инкассо. В таком случае принимают изношенные и поврежденные деньги.