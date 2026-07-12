Що відомо про обмін доларів 2003 року

У Національноиму банку України зазначено, що регулятор не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою. Це також стосується обміну доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

Наголошується, що уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер,

– йдеться у повідомленні.

Коли ж Сполучені Штати випускають нові банкноти, то старі не вилучаються з обігу та не втрачають своєї вартості. Про це повідомили в U.S. Department of the Treasury.

Тобто старі купюри все ще перебувають в обігу – разом із новими банкнотами. Вона надалі залишатимуться законним платіжним засобом, який легко можна обмінювати.

Що ще слід знати про старі долари

Та валюта, яка має незначні пошкодження, може надалі обмінюватися. Обмін здійснюється за встановленим курсом тієї чи іншої установи, де відбуватиметься така операція.

А банкноти, які мають ознаки значного зношення, підлягають процедурі інкасо. У такому випадку приймають зношені та пошкоджені гроші.