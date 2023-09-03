Какие монеты и банкноты больше не актуальны
С 1 октября 2019 года монеты достоинством 1, 2 и 5 копеек потеряли статус платежного средства. Их изымают из наличного обращения. С 1 октября 2020 года регулятор изымает из обращения монеты номиналом 25 копеек. Кроме того, продолжается аналогичный процесс для банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
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Где можно осуществить обмен
Обратиться для обмена монет и валют старого образца можно, в частности, в Национальный банк Украины. Вот перечень адресов отделений регулятора в разных городах:
- Киев – Контрактовая площадь, 2А;
- Днепр – улица Воскресенская, 13;
- Львов – улица Коперника, 4;
- Одесса – улица Ришельевская, 8;
- Харьков – Театральная площадь, 1;
- Хмельницкий – улица Владимирская, 91.
Кроме того, провести обмен могут и другие украинские банки. Речь идет о "Сбербанке", "ПриватБанке", "Райффайзен Банке", "ПУМБ". Всю необходимую и актуальную информацию о работе этих кредиторов можно найти на их официальных сайтах.
Для чего НБУ изымает старые монеты и банкноты
Украинский Нацбанк принял решение об изъятии из обращения монет и банкнот старых образцов в рамках программы по оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Таким образом, регулятор имеет целью повысить защиту и качество денег. Дополнительная это будет способствовать более комфортным и простым наличным расчетам.