Какие монеты и банкноты больше не актуальны

С 1 октября 2019 года монеты достоинством 1, 2 и 5 копеек потеряли статус платежного средства. Их изымают из наличного обращения. С 1 октября 2020 года регулятор изымает из обращения монеты номиналом 25 копеек. Кроме того, продолжается аналогичный процесс для банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

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Следовательно, украинцы, которые все еще имеют выше упомянутые номиналы монет и банкнот, могут их обменять. Крайний срок – до 30 сентября 2023 года включительно. После этого эта услуга будет недоступна.

Обмен старых монет и банкнот в Украине / Фото НБУ

Где можно осуществить обмен

Обратиться для обмена монет и валют старого образца можно, в частности, в Национальный банк Украины. Вот перечень адресов отделений регулятора в разных городах:

Киев – Контрактовая площадь, 2А;

– Контрактовая площадь, 2А; Днепр – улица Воскресенская, 13;

– улица Воскресенская, 13; Львов – улица Коперника, 4;

– улица Коперника, 4; Одесса – улица Ришельевская, 8;

– улица Ришельевская, 8; Харьков – Театральная площадь, 1;

Театральная площадь, 1; Хмельницкий – улица Владимирская, 91.

Напомним! В конце августа 2023 г. Нацбанк изменил правила покупки иностранной валюты в Украине. Теперь банки имеют право продавать валюту онлайн. Максимальная сумма – 50 тысяч гривен в месяц. Кредиторы уже возобновили эту услугу для своих клиентов.

Кроме того, провести обмен могут и другие украинские банки. Речь идет о "Сбербанке", "ПриватБанке", "Райффайзен Банке", "ПУМБ". Всю необходимую и актуальную информацию о работе этих кредиторов можно найти на их официальных сайтах.

Обратите внимание! Произвести обмен устаревших монет и банкнот кратных 10 копейкам (для разменных монет) можно без взимания оплаты за данную услугу.

Для чего НБУ изымает старые монеты и банкноты

Украинский Нацбанк принял решение об изъятии из обращения монет и банкнот старых образцов в рамках программы по оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Таким образом, регулятор имеет целью повысить защиту и качество денег. Дополнительная это будет способствовать более комфортным и простым наличным расчетам.