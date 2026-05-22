Теперь облигации в юанях: что произошло после визита Путина в Китай

Российское правительство приняло решение впервые выпустить 10-летние облигации госзайма, номинированные именно в китайских юанях. Вероятно, это одно из последствий визита Путина в Китай.

Что известно о новых российских облигациях?

На следующей неделе Минфин России будет собирать заявки на новый выпуск государственных ценных бумаг, сообщает Интерфакс.

Как известно, предложение для инвесторов будет выглядеть так:

выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом;

срок погашения – до 10 лет;

купонный период – 182 дня;

номинальная стоимость 1 облигации – 10 тысяч китайских юаней.

Итог сбора заявок запланирован именно на 28 мая. Именно в эту дату будет определен объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску.

Обратите внимание! Техническое размещение новых долговых бумаг запланировано на 3 июня.

Приобретение облигаций, а также получение выплат будет доступно не только в китайских юанях, но и – российских рублях. Выбор валюты зависит именно от инвестора.

Интересно, что о сборе заявок на такие облигации стало известно 21 мая. Это следующий день после возвращения Путина из Пекина. Вероятно, благодаря этим ценным бумагам, Россия попытается уменьшить бюджетный дефицит, пишет The Moscow Times.

