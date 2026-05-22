Що відомо про нові російські облігації?
На наступному тижні Мінфін Росії буде збирати заявки на новий випуск державних цінних паперів, повідомляє Інтерфакс.
Як відомо, пропозиція для інвесторів виглядатиме так:
- випуск облігацій федеральної позики з постійним купонним доходом;
- термін погашення – до 10 років;
- купонний період – 182 дні;
- номінальна вартість 1 облігації – 10 тисяч китайських юанів.
Підсумок збору заявок заплановано саме на 28 травня. Саме в цю дату буде визначено обсяг емісії та ставку купонного доходу за випуском.
Зверніть увагу! Технічне розміщення нових боргових паперів заплановано на 3 червня.
Придбання облігацій, а також отримання виплат буде доступним не тільки в китайських юанях, а й – російських рублях. Вибір валюти залежить саме від інвестора.
Цікаво, що про збір заявок на такі облігації стало відомо 21 травня. Це наступний день після повернення Путіна з Пекіну. Імовірно, завдяки цим цінним паперам, Росія спробує зменшити бюджетний дефіцит, пише The Moscow Times.
Яка ситуація в російському бюджеті зараз?
Наразі російський бюджет відчуває значний дефіцит. Він більший, ніж передбачалось у річному вимірі. Для розуміння, протягом січня квітня, бюджетний дефіцит Росії склав майже 6 трильйонів рублів. А за рік це значення очікувалось на рівні – 3,8 трильйона рублів.
Якщо спиратися на теперішні прогнози, на 2027 рік заплановано дефіцит бюджету Росії у розмірі – 3,79 трильйона рублів. А на 2028 – 4,57 трильйони рублів.