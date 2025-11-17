Что известно о закупке облигаций Трампом?
Общее количество "финансовых покупок" – 175, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно об облигациях Трампа:
- максимальная сумма приобретенных облигаций – более 337 миллионов долларов;
- некоторые из облигаций, которые приобрел Трамп, принадлежат к сферам, получающим выгоду от его политики;
- в декларации Трампа, поданной в августе, указано, что с 20 января (для инаугурации) Трамп купил облигаций на сумму более 100 миллионов долларов.
Большинство активов, перечисленных в субботних отчетах, состоят из облигаций, выпущенных муниципалитетами, штатами, округами, школьными округами и другими организациями, связанными с государственными учреждениями,
– отмечает Reuters.
Интересно! Трамп купил корпоративные облигации некоторых производителей чипов. Речь идет, в частности, о Broadcom, Qualcomm. Также американский президент "вложился" в Meta Platforms, Home Depot и другие.
Что нужно знать о доходах Трампа?
В своей июньской декларации Трамп указал, что ему поступают доходы от различных компаний. Это может указывать на потенциальный конфликт интересов.
В общем американский президент в июне задекларировал активы на как минимум 1,6 миллиарда долларов, сообщает Reuters. Основные доходы Трамп получал от крипты, гольфа, лицензирования и нескольких других сфер.