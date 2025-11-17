Что известно о закупке облигаций Трампом?

Общее количество "финансовых покупок" – 175, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об облигациях Трампа:

максимальная сумма приобретенных облигаций – более 337 миллионов долларов;

некоторые из облигаций, которые приобрел Трамп, принадлежат к сферам, получающим выгоду от его политики;

в декларации Трампа, поданной в августе, указано, что с 20 января (для инаугурации) Трамп купил облигаций на сумму более 100 миллионов долларов.

Большинство активов, перечисленных в субботних отчетах, состоят из облигаций, выпущенных муниципалитетами, штатами, округами, школьными округами и другими организациями, связанными с государственными учреждениями,

– отмечает Reuters.

Интересно! Трамп купил корпоративные облигации некоторых производителей чипов. Речь идет, в частности, о Broadcom, Qualcomm. Также американский президент "вложился" в Meta Platforms, Home Depot и другие.

Что нужно знать о доходах Трампа?