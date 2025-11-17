Що відомо про закупку облігацій Трампом?

Загальна кількість "фінансових покупок" – 175, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Це найбільша доларова банкнота, яка існувала: ви будете в шоці

Що відомо про облігації Трампа:

максимальна сума придбаних облігацій – більш як 337 мільйонів доларів;

деякі з облігацій, які придбав Трамп, належать до сфер, що отримують вигоду від його політики;

у декларації Трампа, поданій в серпні, зазначено, що з 20 січня (для інавгурації) Трамп купив облігацій на суму більш як 100 мільйонів доларів.

Більшість активів, перелічених у суботніх звітах, складаються з облігацій, випущених муніципалітетами, штатами, округами, шкільними округами та іншими організаціями, пов'язаними з державними установами,

– зазначає Reuters.

Цікаво! Трамп придбав корпоративні облігації деяких виробників чіпів. Йдеться, зокрема, про Broadcom, Qualcomm. Також американський президент "вклався" у Meta Platforms, Home Depot та інші.

Що потрібно знати про доходи Трампа?