Громадам упростили выпуск облигаций: что изменится для инвесторов в Украине

В Украине изменили правила выпуска и обращения местных облигаций. Нововведения учитывают последние изменения в законодательстве и предложения органов самоуправления, а также призваны упростить для громад привлечение финансирования для реализации проектов.

Что изменится для инвесторов

В то же время инвесторам будут обеспечены более прозрачные и понятные условия вложения средств. Подробности объяснили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, приведя пример.

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Если раньше каждый новый выпуск облигаций требовал полной процедуры регистрации, то теперь местным общинам достаточно один раз утвердить базовый документ (проспект). Затем выпускать новые серии можно без повторного прохождения всех бюрократических процедур – подобно тому, как работает кредитная линия в банке.

В то же время общий объем заимствований не должен превышать согласованный Минфином годовой лимит, а размещение облигаций необходимо завершить до конца года.

Также Комиссия сократила сроки рассмотрения документов:

для местных советов, которые уже зарегистрировали базовый проспект, а также для эмитентов с ценными бумагами на регулируемом рынке, решения будут приниматься в течение 7 рабочих дней;

в остальных случаях сроки составят до 20 – 25 рабочих дней, в зависимости от формата размещения предложения.

Новые правила должны облегчить работу потенциальным инвесторам. Ключевую информацию о выпуске облигаций общины обязаны предоставлять простым и понятным языком, а краткое изложение проспекта ограничили 15 страницами. Кроме того, документ должен содержать четкое описание основных инвестиционных рисков.

Пример: город хочет привлечь средства на модернизацию транспорта или энергетической инфраструктуры с помощью местных облигаций. Раньше для их размещения каждый раз приходилось проходить полную процедуру регистрации. Теперь достаточно один раз оформить проспект, а в дальнейшем выпускать новые серии без повторной бюрократической процедуры.

Куда еще могут инвестировать граждане

Напомним, что украинцы все активнее выбирают облигации. По состоянию на конец июня портфель ОВГЗ физических лиц достиг исторического максимума – 153,6 миллиарда гривен.

Приобрести государственные облигации можно через приложение Дия – номиналом в тысячу гривен, долларов США или евро. Такие инвестиции освобождены от налогообложения, а также являются наиболее ликвидными финансовыми инструментами на украинском рынке капитала.