Що зміниться для інвесторів

Водночас інвесторам забезпечать більш прозорі та зрозумілі умови вкладення коштів. Деталі пояснили в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, проілюструвавши прикладом.

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Якщо раніше кожен новий випуск облігацій вимагав повної процедури реєстрації, то тепер місцевим громадам достатньо один раз затвердити базовий документ (проспект). Потім випускати нові серії можна без повторного проходження всіх бюрократичних процедур – подібно до того, як працює кредитна лінія в банку.

Водночас загальний обсяг запозичень не повинен перевищувати погоджений Мінфіном річний ліміт, а розміщення облігацій необхідно завершити до кінця року.

Також Комісія скоротила строки розгляду документів:

для місцевих рад, які вже зареєстрували базовий проспект, а також для емітентів із цінними паперами на регульованому ринку, рішення ухвалюватимуть до 7 робочих днів;

в інших випадках строки становитимуть до 20 – 25 робочих днів, залежно від формату розміщення пропозиції.

Нові правила мають полегшити роботу потенційним інвесторам. Ключову інформацію про випуск облігацій громади повинні подавати простою й зрозумілою мовою, а короткий виклад проспекту обмежили 15 сторінками. Окрім того, документ має містити чіткий опис основних інвестиційних ризиків.

Приклад: місто хоче залучити кошти на модернізацію транспорту чи енергетичної інфраструктури за допомогою місцевих облігацій. Раніше щоразу для їх розміщення потрібно було проходити повну процедуру реєстрації. Тепер достатньо один раз оформити проспект, а надалі випускати нові серії без повторної бюрократичної процедури

Куди ще можуть інвестувати громадяни

Нагадаємо, українці дедалі активніше обирають облігації. Станом на кінець червня портфель ОВДП фізичних осіб сягнув історичного максимуму – 153,6 мільярда гривень.

Придбати державні облігації можна через Дію – номіналом у тисячу гривень, доларів США чи євро. Такі інвестиції звільнені від оподаткування, а також є найліквіднішими фінансовими інструментами на українському ринку капіталу.