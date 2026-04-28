28 апреля, 15:41
После 60 лет сотрудничества: ОАЭ покидает ОПЕК
Объединенные Арабские эмираты приняли решение покинуть ОПЕК. ОАЭ являлись частью нефтяной организации в течение шести десятилетий.
Почему ОАЭ приняло это решение?
ОАЭ стремится осуществить стратегическую переориентацию, сообщает Bloomberg.
Выход ОАЭ 1 мая поможет им удовлетворить изменение спроса, заявило агентство, добавив, что страна будет постепенно наращивать производство,
– говорится в сообщении.