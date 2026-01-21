Ситуация будет становиться только хуже: наступил новый кризис для российских НПЗ
- Прокачка нефти на российские НПЗ сократилась до самого низкого уровня за 15 лет из-за внеплановых остановок и ремонтов заводов.
- Кремль ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре 2025 года, чтобы урегулировать ситуацию на внутреннем рынке.
В прошлом году трубопроводные поставки нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы ощутимо снизились. Они достигли рекордно низкого уровня – 228,34 миллиона тонн.
Что известно о поставках нефти на российские НПЗ?
Прокачка нефти на российские НПЗ сократилась до самого низкого уровня за последние 15 лет, то есть с 2010, сообщает СЗРУ.
Такая ситуация стала в первую очередь следствием внеплановых остановок и ремонтов НПЗ. Особенно обострилась ситуация во второй половине 2025 года, сообщает российское издание "Медуза".
Как известно, в августе-ноябре на российские НПЗ поступило – 85,9 миллиона тонн нефти. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года это значение составляло – 90 миллионов тонн.
Важно! Именно в эти месяцы произошли так называемые "инциденты". Так россияне обозначают атаки на НПЗ.
В отношении предприятий, ситуация выглядит так:
- На предприятиях "Роснефти" загрузки сократились на 7,8% – до 70,76 миллиона тонн.
- Несколько иная ситуация на заводах "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз". Эти компании наоборот, немного нарастили прокачку.
Заметим, что дополнительным фактором давления на эту отрасль в России выступают и экспортные ограничения. Напомним, в сентябре 2025 Кремль ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка.
Обратите внимание! Именно благодаря этому решению, Кремль стремился урегулировать ситуацию на внутреннем рынке.
Что важно знать о ситуации с нефтью в России сейчас?
Нефтегазовые доходы России сокращаются. Как ожидается, за январь налоговые поступления за нефть и газ ощутимо уменьшатся. Вероятно, они сократятся на 46%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уменьшение доходов России в нефтяном секторе связано с рядом факторов. В частности, низкой ценой на нефть. Также свой вклад "внес" укрепленный рубль. Не стоит игнорировать и влияние санкций.
Бюджетный дефицит в России растет. Из-за уменьшения нефтегазовых доходов, ситуация только ухудшается.