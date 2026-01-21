Ситуація ставатиме лише гіршою: настала нова криза для російських НПЗ

Торік трубопровідні поставки нафти на російські нафтопереробні заводи відчутно знизилися. Вони сягнули рекордно низького рівня – 228,34 мільйона тонн.

Що відомо про постачання нафти на російські НПЗ?

Прокачування нафти на російські НПЗ скоротилося до найнижчого рівня за останні 15 років, тобто з 2010, повідомляє СЗРУ.

Така ситуація стала у першу чергу наслідком позапланових зупинок та ремонтів НПЗ. Особливо загострилась ситуація у другій половині 2025 року, повідомляє російське видання "Медуза".

Як відомо, у серпні-листопаді на російські НПЗ надійшло – 85,9 мільйона тонн нафти. Для порівняння, в аналогічний період 2024 це значення складало – 90 мільйонів тонн.

Важливо! Саме в ці місяці відбулися так звані "інциденти". Так росіяни позначають атаки на НПЗ.

Відносно підприємств, ситуація виглядає так:

На підприємствах "Роснефті" завантаження скоротилися на 7,8% – до 70,76 мільйона тонн.

Дещо інша ситуація на заводах "Газпром нафта", "Лукойл", "Сургутнафтогаз". Ці компанії навпаки, трохи наростили прокачку.

Зауважимо, що додатковим фактором тиску на цю галузь в Росії виступають і експортні обмеження. Нагадаємо, у вересні 2025 Кремль ввів заборону на експорт бензину та дизельного пального для всіх учасників ринку.

Зверніть увагу! Саме завдяки цьому рішенню, Кремль прагнув врегулювати ситуацію на внутрішньому ринку.

Що важливо знати про ситуацію з нафтою в Росії зараз?