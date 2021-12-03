Параг Агравал работает в компании Twitter более 10 лет и раньше занимал должность технического директора. За этот период он инициировал множество изменений.

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Какую заработную плату будет получать новый гендиректор Twitter

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, годовая зарплата Парага Агравала на должности гендиректора составит 1 миллион долларов. Кроме того, он имеет право на ежегодную премию за производительность в размере 150% от его зарплаты. Это значит, что бизнесмен может получать еще 2,5 миллиона долларов в год.

Параг Агравал также получил пакет ценных бумаг с ограниченным доступом социальной сети с номинальной стоимостью 12,5 миллиона долларов. Это вознаграждение будет разделено на 16 равных квартальных частей с 1 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Актуальная стоимость акций компании Twitter колеблется на уровне 42,65 доллара за каждую. Рыночная капитализация соцсети составляет 34,2 миллиарда долларов, передает Yahoo!Finance.

Зарплата нового гендиректора Twitter / Фото Twitter

Заработная плата нового руководителя Twitter существенно отличается от суммы, которую получал его предшественник. В течение последних нескольких лет годовая зарплата Джека Дорси равнялась 1,40 доллара . Для одного из основателей социальной сети это был символ преданности и веры в долгосрочный потенциал Twitter. Однако сейчас его состояние оценивается в миллиарды долларов: