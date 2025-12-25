Услуги станут более доступными: Зеленский дал старт созданию почтового банка
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине банка финансовой инклюзии с ограниченной банковской лицензией.
- Новый банк будет обслуживать граждан в районах, где нет устойчивого доступа для получения финансовых услуг.
В Украине появится новый вид банков. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в государстве банка финансовой инклюзии.
Что известно о новом виде банка?
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине" был подготовлен комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает 24 Канал со ссылкой на его председателя Даниила Гетманцева.
По словам нардепа, закон предусматривает введение банка финансовой инклюзии, который будет работать на основании ограниченной банковской лицензии.
Главная задача нового вида банка будет заключаться в обслуживании украинцев, которые пока не имеют устойчивой возможности для получения финансовых услуг. Речь идет:
- о гражданах и микропредприятиях, которые находятся в районах, приближенных к зоне боевых действий;
- о клиентах, которые находятся на освобожденных территориях;
- и о социально уязвимых категориях населения.
В законе определены особенности получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии.
В то же время новый вид банка сможет предоставлять финансовые услуги широкому кругу клиентов:
- физическим лицам и предпринимателям;
- общественным и благотворительным организациям;
- органам государственной власти;
- органам местной власти.
В получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, которые уже имеют опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов,
– отметил Гетманцев.
Стоит знать! Национальный банк по закону получил полномочия для содействия развитию механизма финансовой инклюзии.
Что известно о почтовом банке?
Первый почтовый банк в Украине планируют создать на базе Укрпочты. Для этого в конце января этого года Кабинет министров принял решение о передаче национальному почтовому оператору акций "Первого инвестиционного банка" (PINbank), которые ранее принадлежали российскому олигарху Евгению Гинеру.
Правительство передает акции Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам, в Министерство инфраструктуры, с последующей передачей Укрпочте. Таким образом, создаем почтовый банк,
– сообщили тогда в правительстве.
Создание нового вида банка позволит получить финансовые услуги гражданам в тех регионах Украины, где нет разветвленной сети банковских отделений, а также тем, кто не пользуется цифровыми финансовыми инструментами.
Какие планы у Укрпочты?
Идея создания почтового банка в Украине имеет давнюю историю. Еще в январе 2022 года, до полномасштабного вторжения России, Укрпочта обращалась в Национальный банк с предложением приобрести Альпари Банк, чтобы предоставлять финансовые услуги через собственные отделения.
Вместо этого Укрпочта получила акции PINbank, национализацию которого завершили в начале 2024 года. Государство стало владельцем 88,89% акций банка, ранее принадлежавших российскому бизнесмену Евгению Гинеру. Олигарх попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны в октябре 2022 года, а в феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд конфисковал его акции в доход государства.
Как объяснял генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, полученные активы позволят организовать обслуживание переводов, пополнение счетов и предоставление других банковских услуг в почтовых отделениях по всей стране.