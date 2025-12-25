Что известно о новом виде банка?

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине" был подготовлен комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает 24 Канал со ссылкой на его председателя Даниила Гетманцева.

Смотрите также Суммы шокируют: сколько на самом деле держат украинцы в банках

По словам нардепа, закон предусматривает введение банка финансовой инклюзии, который будет работать на основании ограниченной банковской лицензии.

Главная задача нового вида банка будет заключаться в обслуживании украинцев, которые пока не имеют устойчивой возможности для получения финансовых услуг. Речь идет:

о гражданах и микропредприятиях, которые находятся в районах, приближенных к зоне боевых действий;

о клиентах, которые находятся на освобожденных территориях;

и о социально уязвимых категориях населения.

В законе определены особенности получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии.

В то же время новый вид банка сможет предоставлять финансовые услуги широкому кругу клиентов:

физическим лицам и предпринимателям;

общественным и благотворительным организациям;

органам государственной власти;

органам местной власти.

В получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, которые уже имеют опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов,

– отметил Гетманцев.

Стоит знать! Национальный банк по закону получил полномочия для содействия развитию механизма финансовой инклюзии.

Что известно о почтовом банке?

Первый почтовый банк в Украине планируют создать на базе Укрпочты. Для этого в конце января этого года Кабинет министров принял решение о передаче национальному почтовому оператору акций "Первого инвестиционного банка" (PINbank), которые ранее принадлежали российскому олигарху Евгению Гинеру.

Правительство передает акции Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам, в Министерство инфраструктуры, с последующей передачей Укрпочте. Таким образом, создаем почтовый банк,

– сообщили тогда в правительстве.

Создание нового вида банка позволит получить финансовые услуги гражданам в тех регионах Украины, где нет разветвленной сети банковских отделений, а также тем, кто не пользуется цифровыми финансовыми инструментами.

Какие планы у Укрпочты?