Послуги стануть доступніші: Зеленський дав старт створенню поштового банку

В Україні з'явиться новий вид банків. Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження у державі банку фінансової інклюзії.

Що відомо про новий вид банку?

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні" був підготовлений комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, передає 24 Канал з посиланням на його голову Данилу Гетманцева.

Дивіться також Суми шокують: скільки насправді тримають українці в банках

За словами нардепа, закон передбачає запровадження банку фінансової інклюзії, який буде працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головне завдання нового виду банку полягатиме в обслуговуванні українців, які наразі не мають стійкої можливості для отримання фінансових послуг. Мова йде:

про громадян та мікропідприємства, які знаходяться у районах, наближених до зони бойових дій;

про клієнтів, які перебувають на звільнених територіях;

та про соціально вразливі категорії населення.

У законі визначені особливості отримання обмеженої банківської ліцензії та діяльності банків фінансової інклюзії.

Водночас новий вид банку зможе надавати фінансові послуги широкому колу клієнтів:

фізичним особам та підприємцям;

громадським та благодійним організаціям;

органам державної влади;

органам місцевої влади.

У отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені діючі банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші компанії, які вже мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену мережу обслуговування клієнтів,

– зауважив Гетманцев.

Варто знати! Національний банк за законом отримав повноваження для сприяння розвитку механізму фінансової інклюзії.

Що відомо про поштовий банк?

Перший поштовий банк в Україні планують створити на базі Укрпошти. Для цього наприкінці січня цього року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу національному поштовому оператору акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank), які раніше належали російському олігарху Євгену Гінеру.

Уряд передає акції Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до Міністерства інфраструктури, з подальшою передачею Укрпошті. Таким чином, створюємо поштовий банк,

– повідомили тоді в уряді.

Створення нового виду банку дозволить отримати фінансові послуги громадянам у тих регіонах України, де немає розгалуженої мережі банківських відділень, а також тим, хто не користується цифровими фінансовими інструментами.

Які плани в Укрпошти?