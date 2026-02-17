"Минималку" будут считать по-другому: чего ждать от нового Трудового кодекса
- Проект нового Трудового кодекса Украины предусматривает обновление методологии определения минимальной зарплаты, которая будет производной от средней зарплаты украинцев.
- Кодекс акцентирует на цифровизации рынка труда, что должно помочь вернуть украинцев из-за рубежа, и включает создание цифровых инструментов для поиска работы.
В Украине планируют обновить Трудовой кодекс. Проект нового документа определяет, что трудовые права всех украинцев должны быть защищены одинаково, а все нормы соответствовать европейским стандартам.
Как кодекс определяет минимальную зарплату?
Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Дарья Марчак, пишет Главбух.
Смотрите также Хозяйственный кодекс: что о нем известно и какое важное решение приняла Рада
В частности, для соответствия европейским директивам и нормам кодекс предлагает четкую методологию для определения минимальной зарплаты в Украине.
Главный акцент делается на том, что размер "минималки" должен быть производным от средней зарплаты украинцев;
- Сейчас конкретных параметров для вычисления минимальной зарплаты нет.
- Их будет определять Кабмин, но только после того, как получит консультации от социальных партнеров.
Обратите внимание! Проект нового Трудового кодекса уже прошел все необходимые обсуждения и согласования, сообщили в Минэкономики. Документ обсудили с украинскими работодателями, профсоюзами, экспертами и международными партнерами.
Какие цифровые инструменты планируются?
Также важный акцент новый Трудовой кодекс делает на цифровизации рынка труда. Это должно помочь вернуть украинцев, которые выехали за границу во время войны.
По словам Марчак, планируют создать цифровые инструменты для этих граждан с широким функционалом. Они позволят:
- удаленно найти работу в Украине соответствующую навыкам человека;
- оценить, соответствуют ли умения и знания претендента требованиям работодателя;
- при необходимости получить советы о переквалификации или дополнительном обучении.
Важно! Новый кодекс уже внесли в Верховную Раду. Кабмин передал документ депутатам на рассмотрение 7 января 2026 года, отметив, что он должен заменить устаревшее трудовое законодательство, которое действует еще с 1971 года.
Что еще известно о новом кодексе?
В проекте нового Трудового кодекса предлагают расширить перечень возможных видов трудовых договоров и предусмотреть усиление гарантий для работников, особенно для тех категорий, которые нуждаются в дополнительной защите.
Среди ключевых новаций – введение понятных правил для гибких форматов занятости, в частности дистанционной работы, гибкого графика и неполной занятости.
Документ также направлен на усиление социальной защиты семейных работников, ветеранов и людей с инвалидностью. Отдельно предусмотрена унификация требований к фиксации условий труда в электронном виде, что должно упростить кадровые процедуры.
Для работодателей проект кодекса обещает более прозрачные и прогнозируемые механизмы проверок. В то же время при его разработке особое внимание уделяли борьбе с недекларированным трудом и урегулированию новых, современных моделей трудовых отношений.