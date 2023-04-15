Китайские покупатели начали активно продукцию бренда, которым руководит самый богатый человек мира. Речь идет о Бернаре Арно с капиталом в 210 миллиардов долларов, по данным Bloomberg.

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Стремительное подорожание акций LVMH

На фоне акции французской компании LVMH стремительно взлетели в цене и зафиксировали новый рекорд на рынке. Этот всплеск произошел после того, как страна со второй экономикой в мире отказалась от нулевой терпимости к коронавирусу. Это были, наверное, самые строгие карантинные ограничения в мире.

Дело в том, что органические продажи в крупнейшем подразделении группы выросли на 18% за первый квартал 2023 года. Этот показатель вырос почти вдвое, чем прогнозировали эксперты. Теперь компания LVMH очень оптимистично настроена по поводу своих перспектив в Китае на этот год.

К теме! В то же время, руководство французской компании добавило, что в США наблюдают замедление темпов роста продаж. Особенно спал спрос на кожаные изделия и коньяк.

Во время торговой сессии на фондовой бирже в Париже ценные бумаги LVMH подорожали на 5%. Рыночная капитализация компании возросла до 440 миллиардов евро. Это рекордный показатель для Европы. На момент создания этого материала, акции компании продолжают расти в цене и стоят почти 893 евро, а ее рыночная стоимость составляет 446,5 миллиарда евро, согласно Yahoo! Finance.