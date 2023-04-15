Китайські покупці почали активно продукцію бренду, яким керує найзаможніша людина світу. Йдеться про Бернара Арно з капіталом у 210 мільярдів доларів, за даними Bloomberg.

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Стрімке подорожчання акцій LVMH

На тлі цього акції французької компанії LVMH стрімко злетіли в ціні та зафіксували новий рекорд на ринку. Цей сплеск стався після того, як країна з другою економікою у світі відмовилася від нульової терпимості до коронавірусу. Це були напевно найсуворіші карантинні обмеження у світі.

Річ у тому, що органічні продажі у найбільшому підрозділі групи зросли на 18% за перший квартал 2023 року. Цей показник виріс майже вдвічі, ніж прогнозували експерти. Тепер компанія LVMH дуже оптимістично налаштована щодо своїх перспектив у Китаї на цей рік.

До теми! Водночас керівництво французької компанії додало, що у США спостерігають уповільнення темпів зростання продажів. Особливо спав попит на шкіряні вироби та коньяк.

Загалом під час торгової сесії на фондовій біржі у Парижі цінні папери LVMH подорожчали на 5%. Ринкова капіталізація компанії зросла до 440 мільярдів євро. Це рекордний показник для Європи. На момент створення цього матеріалу, акції компанії продовжують зростати в ціні та коштують майже 893 євро, а її ринкова вартість становить 446,5 мільярда євро, згідно з Yahoo!Finance.