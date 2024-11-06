Самый богатый президент в истории США снова выиграл выборы

Дональд Трамп снова стал президентом США. Об этом свидетельствуют последние данные о голосах коллегии выборщиков, но мир еще ждет официального объявления победителя. Это возможность это раз проанализировать, каким капиталом он владеет.

Дональд Трамп победил на выборах и стал президентом США

Политик и миллиардер Дональд Трамп известен тем, что всегда был состоятельным человеком. 45-ый и вскоре 47-ый президент США происходит из богатой семьи. Его отец Фредерик Трамп был застройщиком и владельцем нескольких строительных компаний. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Его капитал сосредоточен, фактически, в двух сферах. Во-первых, речь идет о недвижимости. Его инвестиции в этот сектор оценили в 1,1 миллиарда долларов. Стоит добавить, что в последние годы этот актив был достаточно проблемным из-за повышения процентных ставок в США, удаленный формат работы и переход покупателей в онлайн.

Важно! По данным Associated Press, по состоянию на 12:48 6 ноября Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков. Для победы нужно иметь 270 голосов.

На сегодня самым дорогим активом в его портфеле является 57% акций Trump Media and Technology Group. Это материнская компания Truth Social. Долю Трампа оценивают в 3,5 миллиарда долларов.

По состоянию на 6 ноября рыночная капитализация этой компании составляет 6,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. Тогда как акции торгуются на премаркете с ценой на уровне 44,09 доллара. Ценные бумаги подорожали почти на 30%.

Интересная деталь! Дональд Трамп – это самый богатый президент в истории США.

Напомним, что акции компании, как правило, растут в цене благодаря позитивным новостям для Трампа. При другом сценарии, этот актив имеет тенденцию терять позиции на рынке.

На момент создания этого материала, издание Forbes оценивает капитал Дональда Трампа в 6 миллиардов долларов. Днем ранее его состояние составляло 6,5 миллиарда долларов.