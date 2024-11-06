Ставка на Дональда Трампа сработала

Пользователь букмекерской платформы сделал ставку на победу Дональда Трампа. Свою веру в политика он подтвердил самой большой ставкой в истории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

Интересно Все благодаря Трампу: доллар зафиксировал наибольший прирост за день с 2020 года

Пользователь с ником "zxgngl" на Polymarket поставил на победу Дональда Трампа на президентских выборах почти 18 миллионов долларов. Для сравнения, самая большая сумма, которую поставили на победу Камалы Харрис, – более 4 млн долларов.

В случае победы Трампа, его выигрыш составит более 29 миллионов долларов. Интересно, что аккаунт создали только в октябре. Настоящее имя пользователя неизвестно.

Сейчас в США продолжается подсчет голосов. Безоговорочным лидером в президентской гонке является Дональд Трамп, по данным Associated Press.