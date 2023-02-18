Для будущей всей отрасли крайне важно будет возобновление доверия пользователей и регуляторов. Тем более, что этот сектор все еще находится на начальной стадии развития.

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Важное решение от Binance

Компания Binance решила создать актуальную и действенную основу для централизованных бирж криптовалют, призванную способствовать укреплению общественного доверия к криптоэкосистеме. Еще одна цель – намерение стать примером. Добавляют, что цифровые активы имеют значительный потенциал для достижения следующих целей:

Содействие финансовой свободе и улучшение жизни людей с использованием более справедливой, прозрачной и эффективной модели передачи информации и ценностей онлайн.

Дело в том, что эта индустрия только начинать зарождаться, поэтому все действия должны быть крайне осторожны. Во-первых, все больше людей начинает интересоваться инновационным пространством, доверяя свои средства. Тем более существенные обвалы и кризисные моменты в криптоэкосистеме, которые фиксировали в течение 2022 года снова вывели на первый план чрезвычайную важность доверия и безопасности.

Фактор доверия

Также на ситуацию в криптоиндустрии повлияет защита данных пользователей. Основная ответственность за этот аспект ложится на поставщиков услуг. Выделяют несколько важных факторов:

Активы клиентов должны использоваться только тем способом, который клиенты явно разрешили;

Биржи должны разрешать пользователям решать, где и как хранить свои цифровые активы;

Внесение и снятие средств на бирже и с биржи должны быть простыми, прозрачными, экономически эффективными и бесперебойными процессами;

процессами; Прозрачность средств юзеров;

Решения для хранения, которые используют биржи, должны соответствовать высоким стандартам безопасности, чтобы активы пользователей всегда оставались в безопасности от злоумышленников.

Это немаловажный фундамент для доверия к индустрии. Криптобиржа Binance, являющаяся лидером рынка на сегодняшний день, выступает за поддержку вышеупомянутых принципов.

В частности, компания гарантирует активы пользователей резервами в соотношении 1:1, не использует их в несанкционированных целях, выступает за высокие стандарты безопасности для их инфраструктуры безопасности цифрового кошелька, а также реализовала ряд шагов по увеличению уровня прозрачности средств клиентов.