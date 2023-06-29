Впервые с начала агрессии против Украины: российский рубль обвалился до исторического минимума

Турбулентный период для рубля продолжается. Более того, российская национальная валюта упала до важного психологического уровня во время торгов.

В четверг, 29 июня 2023 года, российский рубль обесценился до исторического минимума против американского доллара. В последний раз на таком уровне валюта агрессора торговалась в конце марта прошлого года, информирует 24 Канал.

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Обесценение российского рубля на рынке

Максимально доллар США подорожал в России до 87,47 рубля. На момент создания этого материала курс остановился на уровне 87,39 рубля за доллар, согласно данным Google Финансы. Евро тоже фиксирует рост. Эта валюта подорожала до 95,52 рубля за евро.

По последним данным, объемы распродажи евро превзошли показатели за понедельник. В начале недели на рынке по сути царила паника из-за мятежа Евгения Пригожина. Кроме того, на фоне этого события россияне за сутки сняли наличные деньги более чем на 100 миллиардов рублей.

Один из первых ударов в результате попытки государственного переворота в России получили компании на фондовой бирже. Дело в том, что их акции начали стремительно обесцениваться.

Напомним, что максимально российский рубль рухнул ближе к середине марта. Тогда курс доллара колебался на уровне 134 рублей. Уже в середине июня рубль существенно изменил позиции. Тогда доллар стоил чуть больше 54 рублей. Однако следует учитывать, что российский режим может оказывать влияние на рынок валют.