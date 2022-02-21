Новый обвал на российских рынках: какие компании стали лидерами по потерям

Эскалация вокруг Украины снова находится в центре внимания всего мира. Геополитическая ситуация оказывает влияние на финансовые рынки, в том числе и в РФ. Ряд российских компаний теряют позиции на рынке.

В понедельник, 21 февраля, на новости о военном обострении ситуации на оккупированном Донбассе отреагировал финансовый сектор России.

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Российские компании теряют позиции на рынке

Индекс Московской биржи, являющийся одним из основных фондовых индикаторов в России, упал ниже отметки в 3300 пунктов. Аналогичную динамику продемонстрировал индекс РТС, упавший ниже 1350 пунктов. Среди лидеров падения следующие компании и банки:

Акции "Сбербанка" упали на 8,82% до 228,20 рубля за штуку;

до за штуку; Ценные бумаги банка ВТБ тоже обрушились. Здесь зафиксировали падение на уровне 5,60% до 0,037 рубля за акцию;

до за акцию; Ценные бумаги компании Яндекс обесценились на 8,56% на бирже Nasdaq до 44,74 доллара за акцию;

на бирже Nasdaq до за акцию; Активы частной нефтяной компании "Лукойл" упали почти на 3,88%. Сейчас они стоят 6205 рублей за штуку;

Сейчас они стоят за штуку; В то время как акции государственной нефтяной компании "Роснефть" подешевели почти на 9% до 417,55 рубля за штуку, а активы фирмы "Газпром" потеряли в цене 6,51%. Сейчас они торгуются на уровне 289,33 рубля за штуку, согласно Investing.com.

Ценные бумаги банков также отреагировали на новости о том что команда действующего президента США Джозефа Байдена сформировала пакет санкций, согласно которым американским финансовым учреждениям запретят прорабатывать транзакции от крупных российских банков, передает Reuters.

Последние новости об угрозе вторжения России:

Украинские пограничники назвали провокацией информацию ФСБ о том что украинские военные вроде бы "обстреляли" российский пограничный пункт. В ведомстве заявили, что российская сторона даже не назвала место, где это произошло.

Урсула фон дер Ляйен отозвала призывы президента Украины Владимира Зеленского о немедленных санкциях против РФ. Президент Еврокомиссии добавила, что таким образом у России есть шанс исправить ситуацию и вернуться за стол переговоров.

В Белом доме заявили, что президент США Джозеф Байден готов снова встретиться с лидером России Владимиром Путиным. В СНБО отреагировали на эту информацию, заявив, если эти переговоры состоятся, без Украины никто ничего решать не будет.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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