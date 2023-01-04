Цены на газ в Европе рухнули до уровня, который был до начала войны России против Украины

Цены на нефть, которые в 2022 году существенно выросли из-за полномасштабной войны России в Украине, вернулись к важному уровню. Больше о последних изменениях на рынке – читайте дальше на Финансы24.

В среду, 4 января, цены на газ в Европе упали 750 долларов за 1000 кубических метров. В последний раз такая динамика на рынке была аж 18 февраля 2022 года, то есть за несколько до начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Обратите внимание Чрезвычайная активность центробанков в 2022 году: последствия для мировой экономики

Важные изменения на рынке газа в Европе

В целом с начала дня газ подешевел свыше 3%, по данным торгов в Лондоне. В то же время февральские фьючерсы на газ в хабе TTF упали 733 долларов за 1000 кубометров или до 67 евро за мегаватт-час, сообщает портал 24happenings.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Cornwall Insight сообщало, что попытки компенсировать дефицит газа не повлияют на снижение цен на голубое топливо вЕвропе. Добавляют, что стоимость сырья остается высокой до конца текущего десятилетия.

В The New York Times сообщают, что это феноменальный поворот на рынке. Дело в том, что всего несколько месяцев назад Россия уменьшила и в конце концов остановила большинство экспорта сырья в Европу. На тот момент на рынке опасались, что континент в течение зимы зафиксирует серьезный дефицит газа. В результате цены на голубое топливо в августе взлетели в 340 евро за мегаватт-час, что в 5 раз выше текущей стоимости.

Эти опасения во многом исчезли, несмотря на то, что ранее Россия обеспечивала примерно 40% поставок газа для Европы, который использовался для разных целей, а именно отопления домов, нужд бизнесов и т.д.

Добавим, что в ЕС в конце декабря 2022 согласовали ценовой потолок на газ на равны 180 евро за мегаватт-час. Европейские чиновники преследуют цель с использованием этого механизма предотвратить экстремальные колебания цен. Эта норма вступит в силу 15 февраля 2023 года.

Напомним, что Германия сообщила, что с 1 января 2023 года больше не будет покупать российскую нефть по трубопроводу До этого страна отказалась от импорта газа и угля из государства-агрессора.