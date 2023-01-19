Всего за полтора часа стоимость биткоина упала больше, чем на 1000 долларов. Интересно, что это произошло всего через два часа после того, как цифровая монета пересекла важную психологическую отметку.

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Резкие колебания стоимости биткоина на рынке

Речь идет о цене на уровне 21 550 долларов США за биткоин. Для криптовалюты это лучший результат за последние 4 месяца. Аналитики уже прокомментировали резкие перемены на рынке. На момент создания этого материала, курс биткоина остановился на уровне 20 720 долларов. В то же время рыночная капитализация монеты составляет 399,80 миллиарда долларов, согласно CoinDesk.

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Некоторые эксперты полагают, что стремительное обесценение могли спровоцировать заявления американских регуляторов. В Министерстве юстиции США сообщили об усилении контроля над сектором цифровых активов, а президент Федеральной резервной системы США Джим Буллард призвал центробанк поднять базовую ставку на 50 пунктов в феврале 2023 года, информирует CNBC.

Также важную роль для рынка цифровых валют сыграла ситуация с криптовалютным брокером Genesis Global Capital. Напомним, что компания планирует объявить о банкротстве. Согласно прогнозам, коллапс этой фирмы может усилить медвежье влияние на весь рынок. Инвесторы-медведи начинают действовать в кризисные периоды и падение стоимости активов.

Динамика других валют

Большинство цифровых монет также показывают негативную динамику на рынке. К примеру, цена Ethereum пока колеблется на уровне 1522 долларов за монету. За последние 24 часа она подешевела на 3,58%.

Еще одна известная криптовалюта упала в цене за сутки на 6,96% до 21,05 доллара США. Речь идет о Solana. Аналогичную динамику показывает Dogecoin. Стоимость монеты потеряла 6,57% до 0,08081322 доллара, согласно данным CoinDesk.