Финансовые рынки снова охватила волна неприязни к риску. Актуальная капитализация крипторынка составляет 1,84 триллиона долларов, согласно СoinMarketCap .

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Криптовалюты снова падают в цене

Биткоин подешевел сразу на 7,4% до 38 261 доллара за монету. Стоимость второй по популярности криптовалюты в мире – Ethereum – упала ниже 3 тысяч долларов за штуку. Согласно данным CoinMarketCap , стоимость цифровых токенов в целом снизилась примерно на 1 триллион долларов с пика в ноябре 2021 года. Тогда капитализация рынка криптовалют достигла 3 триллионов долларов. Также подешевели и другие цифровые валюты:

Binance Coin,

Cardano,

Solana.

Биткоин и более широкий рынок криптовалют остаются подвластны прихотям макро сменных,

– объяснили в записке стратеги Fundstrat Digital Asset Research.

Цифровые деньги стали символом отступления спекулятивных инвестиций, вызванного перспективой более жесткой монетарной политики в США. В то же время существует вероятность, что этот спад биткоина произошел из-за перерыва. На это намекают данные недельного Индекса относительной силы.

Криптовалюты снова падают в цене / Фото Getty Images

Что такое Индекс относительной силы Это технический показатель, используемый при анализе финансовых рынков. Этот инструмент используется с целью определения текущей и исторической силы или слабости акции, или рынка на основе цен закрытия за последний торговый период.

Последние несколько лет биткоин стремительно рос в цене. Максимально криптовалюта стоила около 69 тысяч долларов. Частично этому способствовали дискуссии по поводу институционального принятия цифровой монеты и возможной роли биткоина для хеджирования инвестиционного портфеля. Актуальная стоимость цифровых монет, согласно CoinDesk :