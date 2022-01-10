Новый обвал биткоина: что происходит с главной криптовалютой мира

Биткоин – это самая известная и дорогая криптовалюта в мире. В 2021 году цифровая монета достигла нового исторического максимума. Однако 2022 год начался для биткоина с падения.

Максимально цена биткоина поднималась до почти 69 тысяч долларов за монету, тогда как в 2021 году общая капитализация крипторынка даже пересекла отметку в 3 триллиона долларов.

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Новый обвал биткоина

В понедельник, 10 января, цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов за монету. Согласно данным CoinDesk, актуальная стоимость ключевой монеты мира остановилась на уровне 39 746 долларов за штуку, потеряв 4,56%. За последние 7 суток криптовалюта упала на 15,66%,сообщает CoinMarketCap. Это самая продолжительная серия неудач для криптовалюты с августа 2018 года. Рыночная капитализация биткоина составляет 762,3 миллиарда долларов.

В первые дни января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Это отрицательно повлияло на биткоин , поскольку эта страна является одной из самых популярных среди майнеров. Тогда стоимость биткоина упала доза штуку.

Некоторые инвесторы уже начали переводить деньги на биржи. К примеру, один анонимный кошелек перечисляет более 40 миллионов долларов в биткоинах на Coinbase, пишет Independent. Другие криптовалюты также теряют позиции на рынке. Данные с сайта CoinDesk: