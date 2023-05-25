Кредиты на коммерческую недвижимость могут повлечь за собой новый кризис в США, – глава JPMorgan

Кредиты на коммерческую недвижимость могут стать следующим потрясением для банковской системы США. Мартовское банкротство региональных банков было явно не последним.

Американские банки ждет новый кризис

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что недвижимость скоро нанесет значительный ущерб для американских банков.

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Всегда есть оборотная сторона. В этом случае побочным эффектом, вероятно, станет неподвижность. Это будут некоторые места, определенные офисные объекты, кредиты на строительство. Это могут быть очень конкретные случаи,

– объяснил он.

В последнее время в банках США наблюдался уровень невозврата кредитов. Это происходило на фоне низких процентных ставок и дополнительных пандемий стимулов. Однако сейчас все может измениться из-за:

высокой инфляции;

намерений ФРС США в дальнейшем усиливать свою монетарную политику из-за повышения ставки.

Коммерческая недвижимость может пострадать из-за отказа работников возвращаться в офисы. Невыплаты по кредитным картам могут достичь 6–7% в случае скачка безработицы. Также процентные ставки могут вырасти больше, чем того ожидают региональные банки.

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