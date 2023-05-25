Кредиты на коммерческую недвижимость могут повлечь за собой новый кризис в США, – глава JPMorgan
Источник:CNBC
Кредиты на коммерческую недвижимость могут стать следующим потрясением для банковской системы США. Мартовское банкротство региональных банков было явно не последним.
Американские банки ждет новый кризис
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что недвижимость скоро нанесет значительный ущерб для американских банков.
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Всегда есть оборотная сторона. В этом случае побочным эффектом, вероятно, станет неподвижность. Это будут некоторые места, определенные офисные объекты, кредиты на строительство. Это могут быть очень конкретные случаи,
– объяснил он.
В последнее время в банках США наблюдался уровень невозврата кредитов. Это происходило на фоне низких процентных ставок и дополнительных пандемий стимулов. Однако сейчас все может измениться из-за:
- высокой инфляции;
- намерений ФРС США в дальнейшем усиливать свою монетарную политику из-за повышения ставки.
Коммерческая недвижимость может пострадать из-за отказа работников возвращаться в офисы. Невыплаты по кредитным картам могут достичь 6–7% в случае скачка безработицы. Также процентные ставки могут вырасти больше, чем того ожидают региональные банки.
Что происходит в Греции
- Старший экономист по Mazars Wealth Management заявил, что действующее правительство воспринимают как благоприятное для бизнеса. Так что инвесторы теперь ожидают определенной стабильности на рынке.
- Более того, Индекс Athens General Composite в целом демонстрирует крайне важные результаты в течение двух последних лет. В частности, с начала года этот показатель вырос на 30%, а за 2022 год – более чем на 40%.
- Таким образом, индекс торгуется на уровне показателей, фиксировавшихся 10 лет назад. Это свидетельствует о результате реформ в Греции.