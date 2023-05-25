Американские банки ждет новый кризис
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что недвижимость скоро нанесет значительный ущерб для американских банков.
Читайте также Нефть вернулась к росту: как США влияют на динамику рынка
Всегда есть оборотная сторона. В этом случае побочным эффектом, вероятно, станет неподвижность. Это будут некоторые места, определенные офисные объекты, кредиты на строительство. Это могут быть очень конкретные случаи,
– объяснил он.
В последнее время в банках США наблюдался уровень невозврата кредитов. Это происходило на фоне низких процентных ставок и дополнительных пандемий стимулов. Однако сейчас все может измениться из-за:
- высокой инфляции;
- намерений ФРС США в дальнейшем усиливать свою монетарную политику из-за повышения ставки.
Коммерческая недвижимость может пострадать из-за отказа работников возвращаться в офисы. Невыплаты по кредитным картам могут достичь 6–7% в случае скачка безработицы. Также процентные ставки могут вырасти больше, чем того ожидают региональные банки.
Что происходит в Греции
- Старший экономист по Mazars Wealth Management заявил, что действующее правительство воспринимают как благоприятное для бизнеса. Так что инвесторы теперь ожидают определенной стабильности на рынке.
- Более того, Индекс Athens General Composite в целом демонстрирует крайне важные результаты в течение двух последних лет. В частности, с начала года этот показатель вырос на 30%, а за 2022 год – более чем на 40%.
- Таким образом, индекс торгуется на уровне показателей, фиксировавшихся 10 лет назад. Это свидетельствует о результате реформ в Греции.