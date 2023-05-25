Американские банки ждет новый кризис

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что недвижимость скоро нанесет значительный ущерб для американских банков.

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Всегда есть оборотная сторона. В этом случае побочным эффектом, вероятно, станет неподвижность. Это будут некоторые места, определенные офисные объекты, кредиты на строительство. Это могут быть очень конкретные случаи,

– объяснил он.

В последнее время в банках США наблюдался уровень невозврата кредитов. Это происходило на фоне низких процентных ставок и дополнительных пандемий стимулов. Однако сейчас все может измениться из-за:

высокой инфляции;

намерений ФРС США в дальнейшем усиливать свою монетарную политику из-за повышения ставки.

Коммерческая недвижимость может пострадать из-за отказа работников возвращаться в офисы. Невыплаты по кредитным картам могут достичь 6–7% в случае скачка безработицы. Также процентные ставки могут вырасти больше, чем того ожидают региональные банки.

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