Американські банки чекає нова криза
Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що нерухомість скоро завдасть значної шкоди для американських банків.
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Завжди є зворотний бік. У цьому випадку побічним ефектом, ймовірно, стане нерухомість. Це будуть певні місця, певні офісні об'єкти, кредити на будівництво. Це можуть бути дуже конкретні випадки,
– пояснив він.
Останнім часом в банках США спостерігався рівень неповернення кредитів. Це відбувалося на тлі низьких процентних ставок та додаткових пандемійних стимулів. Проте зараз усе може змінитися через:
- високу інфляцію;
- наміри ФРС США надалі посилювати свою монетарну політику через підвищення ставки.
Комерційна нерухомість може постраждати через відмову працівників повертатися в офіси. Невиплати за кредитними картками можуть сягнути 6–7% у разі стрибка безробіття. Також відсоткові ставки можуть зрости більше ніж того очікують регіональні банки.
Що відбувається у Греції
- Старший економіст з Mazars Wealth Management заявив, що чинний уряд сприймають як сприятливий для бізнесу. Тож інвестори тепер очікують певної стабільності на ринку.
- Ба більше, Індекс Athens General Composite загалом демонструє вкрай важливі результати протягом двох останніх років. Зокрема, з початку року цей показник виріс на 30%, а за 2022 рік – на понад 40%.
- Таким чином, індекс торгується на рівні показників, які фіксували 10 років тому. Це свідчить про результат реформ у Греції.