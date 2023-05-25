Американські банки чекає нова криза

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що нерухомість скоро завдасть значної шкоди для американських банків.

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Завжди є зворотний бік. У цьому випадку побічним ефектом, ймовірно, стане нерухомість. Це будуть певні місця, певні офісні об'єкти, кредити на будівництво. Це можуть бути дуже конкретні випадки,

– пояснив він.

Останнім часом в банках США спостерігався рівень неповернення кредитів. Це відбувалося на тлі низьких процентних ставок та додаткових пандемійних стимулів. Проте зараз усе може змінитися через:

високу інфляцію;

наміри ФРС США надалі посилювати свою монетарну політику через підвищення ставки.

Комерційна нерухомість може постраждати через відмову працівників повертатися в офіси. Невиплати за кредитними картками можуть сягнути 6–7% у разі стрибка безробіття. Також відсоткові ставки можуть зрости більше ніж того очікують регіональні банки.

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