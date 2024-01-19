Торговые пути, которыми перевозят зерна робусты (сорт широко используют для создания растворимого кофе) претерпевают кардинальные изменения. Дело в том, что стоимость транспортировки растет, а смена маршрутов увеличивает продолжительность рейсов на несколько дней.

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Хаос в Красном море сильно бьет по кофе

Это также ведет к тому, что покупатели отказываются от продукции передового поставщика кофе. Речь идет о Вьетнаме. Более того, они ищут товар в других странах. В частности, в Бразилии.

К теме! Согласно данным от Nescafе, на Вьетнам приходится 40% от мирового производства робусты.

Главная причина – суда с зернами кофе из Вьетнама, идущие в Европу, следуют через Красное море. Это важный маршрут для экспорта кофе из страны. Это не в первый раз, когда торговля работой через Красное море фактически прекращается. Напомним, что в 2021 году судно заблокировало Суэцкий канал, что привело к кардинальным изменениям на рынке кофе.

Проблемы с транспортировкой товаров через Красное море возникают из-за атак хуситов. Многие компании приняли решение об изменении маршрутов. Среди них датский компанию Maersk, являющейся одним из лидеров отрасли. США признали хуситов, продолжающих атаковать и американские суда, глобальной террористической группой.

В результате фьючерсы на премиальную робусту в январе выросли более чем на 30% из-за перебоев в торговле. К тому же в 2023 году стоимость кофе выросла на 60% из-за дефицита на рынке, возникшего из-за засухи во Вьетнаме. В то время как Международная организация кофе, цены на робусту в декабре достигли пикового уровня за 25 лет.