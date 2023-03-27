Клиенты украинского "ПриватБанка" с марта по июль 2023 года смогут бесплатно перечислять средства на собственную карточку с иностранных карт.

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Новые возможности для украинцев за границей

Речь идет о карточках банков Германии и Польши. Стоит добавить, что обе эти страны приняли больше всего украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения в Россию.

Для реализации дополнительной возможности клиентам государственного банка нужно будет использовать приложение "Приват24". Для этого подойдёт как его веб версия, так и мобильная. Процедура займет несколько минут и кликов. Последовательность действий должна быть следующая:

Меню

"Сервисы"

"Переводы"

"На карточку".

В "ПриватБанке" также добавляют, что при выборе карты отправителя нужно указать реквизиты. зарубежной карты, которую вы используете. Таким образом, перевод средств банк проведет бесплатно. Кроме того, это можно сделать с помощью подробной видеоинструкции от "ПриватБанка".