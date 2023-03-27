Клієнти українського "ПриватБанку" з березня по липень 2023 року зможуть безплатно переказувати кошти на власну картку з іноземних карток.

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Нові можливості для українків за кордоном

Наразі йдеться про картки банків Німеччини та Польщі. Варто додати, що обидві ці країни прийняли чи не найбільше українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Для реалізації додаткової можливості клієнтам державного банку потрібно буде використати додаток "Приват24". Для цього підійде як його вебверсія, так і мобільна. Процедура безпосередньо займе кілька хвилин та кліків. Послідовність дій має бути така:

Меню

"Сервіси"

"Перекази"

"На картку".

У "ПриватБанку" також додають, що під час вибору картки відправника потрібно зазначити реквізити закордонної картки, яку ви використовуєте. Таким чином, переказ коштів банк проведе безплатно. Крім того, це можна зробити з допомогою детальної відеоінструкції від "ПриватБанку".