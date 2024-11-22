Новая волна санкций против России: что включает один из крупнейших пакетов ограничений от США

Как сообщается, это один из крупнейших санкционных пакетов, введенных США в отношении финансовой сферы России. Каждый его пункт является результатом постоянных переговоров украинской команды с санкционной командой США.

Какие новые санкции введены против России

Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против более чем 100 субъектов финансового сектора России. Среди них были около 50 российских банков, участники финансовой инфраструктуры страны, а также высокопоставленные чиновники Центрального банка России, передает 24 Канал со ссылкой на Андрея Пышного, главу НБУ.

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Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины Мы постоянно коммуницируем потребность в применении санкций к российскому финансовому сектору, чтобы поддерживать тренд на де-рискинг российских банков, увеличивать трансакционные расходы России и усложнять способы расчетов.

Отмечается, что первым в списке санкций оказался Газпромбанк, вместе с его дочерними банками, работающих в иностранных юрисдикциях, таких как Швейцария, ЮАР, Гонконг, Кипр и Люксембург. Этот банк является одним из основных каналов для финансовых расчетов России.

В санкционном перечне десятки финансовых учреждений. По результатам анализа сегодняшнего пакета можно сказать, что почти все банки из сотни крупнейших по размеру активов финансовых учреждений России уже таргетированы и не имеют доступа к мировой финансовой системе. Уже можем наблюдать релизы отдельных банков из списка об остановке валютных расчетов,

– пишет Пышный.

Относительно персональных санкций, они были введены против более десятка должностных лиц Центрального банка России, среди которых:

Ольга Полякова, заместитель председателя ЦБ РФ, которая отвечает за сотрудничество с FATF;

Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя ЦБ РФ, курирующий международные расчеты;

Дмитрий Тулин, заместитель председателя ЦБ РФ, отвечающий за банковский надзор и регулирование;

Также в списке есть должностные лица иностранных дочерних банков Сбербанка (Нью-Дели) и ВТБ (Шанхай).

Обратите внимание! OFAC также подчеркивает риски вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые будут продолжать поддерживать корреспондентские отношения с подсанкционными банками. Кроме того, участие в системе передачи финансовых сообщений СПФС (российская альтернатива SWIFT) также является потенциальным источником риска.