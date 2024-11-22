Які нові санкції введені проти Росії

Міністерство фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти більше ніж 100 суб’єктів фінансового сектору Росії. Серед них були близько 50 російських банків, учасники фінансової інфраструктури країни, а також високопосадовці Центрального банку Росії, передає 24 Канал з посиланням на Андрія Пишного, голову НБУ.

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Андрій Пишний Голова Національного Банку України Ми постійно комунікуємо потребу у застосуванні санкцій до російського фінансового сектору, щоб підтримувати тренд на де-ріскінг російських банків, збільшувати трансакційні витрати Росії та ускладнювати способи розрахунків.

Зазначається, що першим у списку санкцій опинився Газпромбанк, разом з його дочірніми банками, що працюють в іноземних юрисдикціях, таких як Швейцарія, ПАР, Гонконг, Кіпр та Люксембург. Цей банк є одним з основних каналів для фінансових розрахунків Росії.

У санкційному переліку десятки фінансових установ. За результатами аналізу сьогоднішнього пакета можна сказати, що майже всі банки з сотні найбільших за розміром активів фінансових установ Росії вже таргетовані та не мають доступу до світової фінансової системи. Вже можемо спостерігати релізи окремих банків зі списку про зупинку валютних розрахунків,

– пише Пишний.

Щодо персональних санкцій, вони були введені проти більше десятка посадовців Центрального банку Росії, серед яких:

Ольга Полякова, заступниця голови ЦБ РФ, яка відповідає за співпрацю з FATF;

Володимир Чистюхін, перший заступник голови ЦБ РФ, який курує міжнародні розрахунки;

Дмитро Тулін, заступник голови ЦБ РФ, що відповідає за банківський нагляд та регулювання;

Також у списку є посадовці іноземних дочірніх банків Сбербанку (Нью-Делі) та ВТБ (Шанхай).

Зверніть увагу! OFAC також підкреслює ризики вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які продовжуватимуть підтримувати кореспондентські відносини з підсанкційними банками. Крім того, участь у системі передачі фінансових повідомлень СПФС (російська альтернатива SWIFT) також є потенційним джерелом ризику.