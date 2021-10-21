Tesla смогла нарастить продажи электрокаров при нехватке чипов и проблемах с поставками на глобальном уровне, в отличие от многих конкурентов компании.

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Tesla сообщила о рекордных прибылях и доходах

Компания-производитель электромобилей сообщила о чистом доходе за третий квартал текущего года в размере 1,62 миллиарда долларов. Второй раз доход компании превысил отметку в 1 миллиард долларов. В прошлом году Tesla в третьем квартале "чистыми" заработала 331 миллион долларов. Согласно CNBC , такие результаты обусловлены улучшением валовой маржи компании на 30,5% в автомобильном бизнесе и в целом на 26,6%. Это рекордные показатели как минимум за 5 последних кварталов.

Третий квартал 2021 года был рекордным по многим показателям. Мы достигли лучшего чистого дохода, операционной прибыли и валовой прибыли,

– говорится в заявлении компании.

Общие доходы Tesla с июля по сентябрь составили 13,8 миллиарда долларов против 8,8 миллиарда долларов годом ранее. Это объясняется ростом объемов поставок автомобилей и успешным развитием других направлений бизнеса. Компания заработала 806 миллионов долларов в энергетическом секторе, в частности на производстве солнечных батарей. Еще 894 миллиона долларов Tesla принесли:

ремонт и техобслуживание автомобилей,

страховка

продажа других товаров под собственным брендом.